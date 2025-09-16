Il taglio del pane costa 20 centesimi in più | il cartello in una panetteria di Milano fa scoppiare la polemica sui social

Ilfattoquotidiano.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“La richiesta di prodotti tagliati è di 20 centesimi in più”. È questa la decisione del panificio e pasticceria Sgroi in zona Loreto a Milano che ha scatenato una serie di commenti sui social di utenti indignati. Il cartello seguiva una strategia ponderata da parte dei titolari, che hanno così ribattuto alle critiche: “Si tratta di un servizio in più che richiede tempo e l’uso della macchina per tagliare il pane. Per questo motivo deve essere retribuito, anche se con una cifra simbolica”. La motivazione della spesa extra non ha soddisfatto i clienti che si erano lamentati, postando la foto incriminata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

il taglio del pane costa 20 centesimi in pi249 il cartello in una panetteria di milano fa scoppiare la polemica sui social

© Ilfattoquotidiano.it - “Il taglio del pane costa 20 centesimi in più”: il cartello in una panetteria di Milano fa scoppiare la polemica sui social

In questa notizia si parla di: taglio - pane

Il taglio del pane costa 20 centesimi in più: il cartello in una panetteria di Milano fa scoppiare la polemica sui social; Tagliare pane e focaccia in due? Costa 20 centesimi in più: il cartello sulla panetteria a Nolo; a milano al via il più grande evento di solidarietà nel cuore della città domenica 24 agosto, alle ore 10,30 si inaugura in piazza duomo ‘pane in piazza 2025’.

taglio pane costa 20Tagliare pane e focaccia in due? Costa 20 centesimi in più: il cartello sulla panetteria a Nolo - Il proprietario: “Servizio che va retribuito con una cifra simbolica” ... milano.repubblica.it scrive

taglio pane costa 20Milano, sovrapprezzo di 20 centesimi se fai tagliare il pane in negozio. Il caso è virale online, la replica: «È un servizio e va retribuito» - È diventato un caso il «ritocco» annunciato dal Panificio Sgroi di via da Palestrina con un cartello vicino alla cassa: «La richiesta di prodotti tagliati ha un sovrapprezzo». Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Taglio Pane Costa 20