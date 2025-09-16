Il taglio del pane costa 20 centesimi in più | il cartello in una panetteria di Milano fa scoppiare la polemica sui social

“La richiesta di prodotti tagliati è di 20 centesimi in più”. È questa la decisione del panificio e pasticceria Sgroi in zona Loreto a Milano che ha scatenato una serie di commenti sui social di utenti indignati. Il cartello seguiva una strategia ponderata da parte dei titolari, che hanno così ribattuto alle critiche: “Si tratta di un servizio in più che richiede tempo e l’uso della macchina per tagliare il pane. Per questo motivo deve essere retribuito, anche se con una cifra simbolica”. La motivazione della spesa extra non ha soddisfatto i clienti che si erano lamentati, postando la foto incriminata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Il taglio del pane costa 20 centesimi in più”: il cartello in una panetteria di Milano fa scoppiare la polemica sui social

Milano, sovrapprezzo di 20 centesimi se fai tagliare il pane in negozio. Il caso è virale online, la replica: «È un servizio e va retribuito» - È diventato un caso il «ritocco» annunciato dal Panificio Sgroi di via da Palestrina con un cartello vicino alla cassa: «La richiesta di prodotti tagliati ha un sovrapprezzo». Segnala msn.com