Matteo Berrettini è accreditato della testa di serie numero 8 agli Hangzhou Open 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 250 previsto da domani nella città cinese: l'azzurro è stato inserito nella parte bassa del tabellone e dovrà ancora attendere per conoscere il nome del suo primo avversario, in quanto incontrerà un qualificato all'esordio. In caso di successo, agli ottavi di finale l'azzurro incontrerà certamente un giocatore di casa, colui che uscirà vincitore dal derby cinese tra Yunchaokete Bu e la wild card Zhizhen Zhang. In caso di ulteriore affermazione, Berrettini poi nei quarti di finale incontrerebbe molto probabilmente il kazako Alexander Bublik, numero 3 del seeding, il quale agli ottavi attende uno tra Aleksandar Vukic e David Goffin.

© Oasport.it - Il tabellone di Matteo Berrettini ad Hangzhou: l’obiettivo è arrivare fino a Bublik