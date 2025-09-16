Il sussulto di Starmer contro Musk
Anche in Gran Bretagna l’estremo centro agonizza. Labour e Tories si sfarinano, i primi per imbarazzo, i secondi per opportunismo. Ieri Starmer ha perduto uno dei suoi collaboratori più stretti, . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
In questa notizia si parla di: sussulto - starmer
Il sussulto di Starmer contro Musk; Edizione del 16 settembre 2025.
Il sussulto di Starmer contro Musk - Labour e Tories si sfarinano, i primi per imbarazzo, i secondi per opportunismo. Scrive ilmanifesto.it
Regno Unito, Starmer condanna le dichiarazioni violente di Elon Musk alla protesta anti-immigrati - Il primo ministro britannico ha denunciato le violenze a margine della manifestazione "Unite the Kingdom" di sabato a Londra, organizzata dall'attivista di estrema destra Tommy Robinson. Da msn.com