Forte dei Marmi, 15 settembre 2025 – Una dimora da sogno, i cui interni sono composti da ampi spazi aperti. Con arredamenti che si fondono con il paesaggio e ricordano il mare. E’ una delle ville che furono più care a Giorgio Armani. Il compianto stilista, quando ancora era nella prima parte della sua folgorante carriera, acquistò come sua residenza al mare la casa di Forte dei Marmi. Dal colore rosso, si affaccia su viale Morin, che corre parallelo alla spiaggia. Una dimora con piscina, dal grande parco ricco di pini marittimi. Una casa che è stata negli anni celebrata da molte riviste di arredamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il silenzio ovattato tra gli alberi: com'è la villa di Forte dei Marmi che fu di Armani e quanto vale