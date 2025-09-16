Il Sikania Film Festival presenta la sua terza edizione al teatro Andrea Camilleri di Misterbianco
La macchina organizzativa del Sikania Film Festival è pronta a rimettersi in moto. Mercoledì 17 settembre, alle ore 10, il Teatro Comunale “Andrea Camilleri” di Misterbianco, in via Giordano Bruno, ospiterà la conferenza stampa di presentazione della terza edizione di una rassegna internazionale. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Aria nova vi aspetta il 19 Settembre al Sikania film festival Teatro Nelson Mandela Misterbianco. - facebook.com Vai su Facebook
Sikania Film Festival II Edizione - 21 Settembre 2024 ore 20:00 - Teatro Nelson Mandela - Misterbianco; Grande successo della seconda edizione del Sikania Film Festival a Misterbianco; Catania. Manuela Arcuri Madrina del Sikania Film Festival 2024.
