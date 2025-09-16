Il Sikania Film Festival presenta la sua terza edizione al teatro Andrea Camilleri di Misterbianco

La macchina organizzativa del Sikania Film Festival è pronta a rimettersi in moto. Mercoledì 17 settembre, alle ore 10, il Teatro Comunale “Andrea Camilleri” di Misterbianco, in via Giordano Bruno, ospiterà la conferenza stampa di presentazione della terza edizione di una rassegna internazionale. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

