Il Sikania Film Festival presenta la sua terza edizione al teatro Andrea Camilleri di Misterbianco

La macchina organizzativa del Sikania Film Festival è pronta a rimettersi in moto. Mercoledì 17 settembre, alle ore 10, il Teatro Comunale “Andrea Camilleri” di Misterbianco, in via Giordano Bruno, ospiterà la conferenza stampa di presentazione della terza edizione di una rassegna internazionale. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: sikania - film

Il Sikania Film Festival presenta la sua terza edizione al teatro "Andrea Camilleri" di Misterbianco

https://www.cinemondium.com/sikania-film-festival/ grazie Adriana Macrì - facebook.com Vai su Facebook

Il Sikania Film Festival presenta la sua terza edizione al teatro 'Andrea Camilleri' di Misterbianco; Il Sikania Film Festival presenta la sua terza edizione al teatro Andrea Camilleri di Misterbianco; Sikania Film Festival II Edizione - 21 Settembre 2024 ore 20:00 - Teatro Nelson Mandela - Misterbianco.

Sikania Film Festival: presentazione ufficiale il 17 settembre, alle 10:00, al Teatro “Andrea Camilleri” di Misterbianco - Mercoledì 17 settembre, alle ore 10:00, il Teatro Comunale “Andrea Camilleri” di Misterbianco, in via Giordano Bruno, ... Scrive blogsicilia.it