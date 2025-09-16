Il segretario Diego Lenzini | Una metro senza barriere con 12 fermate in città

Il segretario del Pd Diego Lenzini interviene nel dibattito sul futuro del Gigetto, preso di mira come non mai dopo la modifica della normativa che potrebbe allungare i tempi di attesa degli automobilisti. Lenzini, cittadini modenesi in rivolta, anche i vostri sindaci del distretto si lamentano. "Il Gigetto non è visto come il treno dei modenesi, in città fa solo tre fermate, è comprensibile che i cittadini si infurino. Ma parliamo di un’infrastruttura che potenzialmente può essere una grande opportunità per il territorio, a patto di trasformarla in qualcosa di agile ed efficiente". Una grande opportunità? "Pensiamoci: stiamo parlando di una linea che collega quattro ospedali tra cui il Policlinico e Baggiovara, due plessi scolastici, piscine, due parchi, due aree industriali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

