Il segretario del Pd Diego Lenzini interviene nel dibattito sul futuro del Gigetto, preso di mira come non mai dopo la modifica della normativa che potrebbe allungare i tempi di attesa degli automobilisti. Lenzini, cittadini modenesi in rivolta, anche i vostri sindaci del distretto si lamentano. "Il Gigetto non è visto come il treno dei modenesi, in città fa solo tre fermate, è comprensibile che i cittadini si infurino. Ma parliamo di un’infrastruttura che potenzialmente può essere una grande opportunità per il territorio, a patto di trasformarla in qualcosa di agile ed efficiente". Una grande opportunità? "Pensiamoci: stiamo parlando di una linea che collega quattro ospedali tra cui il Policlinico e Baggiovara, due plessi scolastici, piscine, due parchi, due aree industriali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il segretario Diego Lenzini: "Una metro senza barriere con 12 fermate in città"