Il secondo killer Garlasco depositata la perizia dei Ris | le novità sul caso

La vicenda giudiziaria legata al delitto di Garlasco si arricchisce di un nuovo capitolo. È stata infatti depositata la consulenza redatta dal Ris di Cagliari dopo il sopralluogo eseguito lo scorso 9 giugno nella villetta in cui, nel 2007, venne brutalmente uccisa Chiara Poggi. Quel giorno gli specialisti avevano fatto ritorno nell’abitazione per una nuova mappatura della scena del crimine, con l’obiettivo di verificare, attraverso strumenti sofisticati come laser scanner e droni, se le tracce ematiche potessero offrire elementi utili a confermare o smentire le ipotesi sulla dinamica dell’omicidio. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: secondo - killer

Delitto di Garlasco, il profilo del killer di Chiara Poggi secondo la psicologa Annamaria Casale

Fallout 4 e il misterioso secondo serial killer da scoprire

Serial killer delle prostitute, chiuse le indagini: secondo la procura non ha agito da solo

Il presunto killer di Charlie Kirk è stato arrestato. Si tratta di Tyler Robinson, un ragazzo di 22 anni dello Utah. Secondo quanto riportato da Trump, il ragazzo sarebbe stato convinto a consegnarsi dal padre, dopo essere stato riconosciuto da persone a lui vicin - facebook.com Vai su Facebook

Chi è Tyler Robinson, il presunto killer di Charles Kirk. Usava le armi fin da bambino. Secondo il Daily Mail, c'è almeno una foto che lo ritrae con una mitragliatrice. #ANSA - X Vai su X

Escluso un secondo killer a Garlasco: le anticipazioni delle analisi del Ris sulle tracce di sangue; Delitto di Garlasco, l’analisi del Ris sulle tracce di sangue: un solo assassino. Scena del delitto ricostruita in 3D con i droni; Caso Garlasco, l'ipotesi alternativa: 'Il killer non si lavò le mani'.

“Escluso un secondo killer a Garlasco”: le anticipazioni delle analisi del Ris sulle tracce di sangue - Il Ris di Cagliari, che lo scorso 9 giugno era tornato a Garlasco per mappare la villetta in cui si è consumato l'omicidio di Chiara Poggi, ha depositato ... fanpage.it scrive

Garlasco, la relazione dei Ris sulle tracce di sangue in casa Poggi: «Escluso il secondo killer» - La consulenza depositata oggi in Procura a Pavia dai Ris di Cagliari basata sull'analisi delle macchie di sangue in via Pascoli. Lo riporta milano.corriere.it