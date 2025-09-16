Il salto del diavolo | una manta mediterranea volante si esibisce nelle splendide foto di Gianni Lucchi

Fanpage.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un'escursione di whale watching nel cuore del Santuario dei Cetacei "Pelagos", innanzi alla costa della Liguria, il fotografo naturalista e avvistatore Gianni Lucchi ha scattato splendide foto di una mobula che salta fuori dall'acqua. Il pesce cartilagineo, che può superare i 5 metri, è noto come "diavolo di mare" o "manta mediterranea". È uno stretto parente della manta oceanica. Le meravigliose immagini e il racconto del fotografo a Fanpage.it. 🔗 Leggi su Fanpage.it

