Il salto del diavolo | una manta mediterranea volante si esibisce nelle splendide foto di Gianni Lucchi
Durante un'escursione di whale watching nel cuore del Santuario dei Cetacei "Pelagos", innanzi alla costa della Liguria, il fotografo naturalista e avvistatore Gianni Lucchi ha scattato splendide foto di una mobula che salta fuori dall'acqua. Il pesce cartilagineo, che può superare i 5 metri, è noto come "diavolo di mare" o "manta mediterranea". È uno stretto parente della manta oceanica. Le meravigliose immagini e il racconto del fotografo a Fanpage.it. 🔗 Leggi su Fanpage.it
