il salone nautico di genova ha 5 aree tematiche da non perdere

Il Salone Nautico Internazionale di Genova, giunto alla sua 65ª edizione, torna con una proposta ricca e articolata. Con oltre 1.000 brand in esposizione e una superficie di oltre 200.000 metri quadrati tra terra e mare, l’evento è considerato un punto di riferimento mondiale per la nautica. L’85% degli spazi sarà all’aperto, con più di 1.000 imbarcazioni esposte e un format multispecialistico che si sviluppa in cinque aree tematiche, ciascuna con una propria identità. Le aree tematiche del Salone Nautico di Genova. Per chi acquista il biglietto del Salone Nautico di Genova 2025 c’è la possibilità di poter visitare cinque aree tematiche: Yacht & Superyacht. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Salone nautico di Genova, è il charter di lusso a dominare il mercato in Italia: +44% di prenotazioni. Boom di turisti americani - Alla vigilia della 65ª edizione della fiera dedicata al mare, Spartivento Group presenta i dati della stagione 2025, che confermano il momento d’oro del turismo nautico di alta gamma. Riporta zeroventiquattro.it