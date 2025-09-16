Il Roland Garros di Rafa il parco del principe Lucho | Boulogne-Billancourt cuore dello sport parigino

Parigi. Rafael Nadal e Luis Enrique. Professionisti dello sport di altissimo livello, eccellenze nel loro campo, spagnoli anche se uno è del Real e l’altro del Barcellona, ma soprattutto entrambi hanno conquistato Parigi con le loro vittorie sportive. Quantificabili quelle dell’ex tennista, per 13 volte campione sulla terra rossa del Roland Garros. Intangibili, quelle dell’Allenatore del Paris Saint-Germain, che di fatto di trofeo fuori dai suoi confini sotto la Tour Eiffel ne ha conquistato uno solo, il più importante nel suo ambito, quello che stava diventando un’ossessione per il suo club e per i tifosi: la Champions League. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

