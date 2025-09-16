Il Roland Garros di Rafa il parco del principe Lucho | Boulogne-Billancourt cuore dello sport parigino
Parigi. Rafael Nadal e Luis Enrique. Professionisti dello sport di altissimo livello, eccellenze nel loro campo, spagnoli anche se uno è del Real e l’altro del Barcellona, ma soprattutto entrambi hanno conquistato Parigi con le loro vittorie sportive. Quantificabili quelle dell’ex tennista, per 13 volte campione sulla terra rossa del Roland Garros. Intangibili, quelle dell’Allenatore del Paris Saint-Germain, che di fatto di trofeo fuori dai suoi confini sotto la Tour Eiffel ne ha conquistato uno solo, il più importante nel suo ambito, quello che stava diventando un’ossessione per il suo club e per i tifosi: la Champions League. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
In questa notizia si parla di: roland - garros
Lois Boisson non giocherà Wimbledon! Sconfitta nel primo turno delle qualificazioni dopo l’exploit al Roland Garros
Djokovic incontra Sinner a Wimbledon e gli ricorda la finale del Roland Garros: cosa si sono detti
Sinner, coach Vagnozzi: «La nostra stima in lui è aumentata dopo la finale persa al Roland Garros»
Champions’ corner at Roland-Garros #PremierPadel #AlpineParisMajor - facebook.com Vai su Facebook
Dall’equilibrio di questa immagine possiamo trarre un grande insegnamento: ci serve un kit nero al Roland Garros. #sinner #janniksinner #tennis #usopen - X Vai su X
Il Roland Garros di Rafa, il parco del principe Lucho: Boulogne-Billancourt, cuore dello sport parigino; Roland-Garros 2025: un omaggio e una mostra per celebrare Rafael Nadal; Rafa Nadal vs Dominic Thiem: la miglior finale, ma una sola trama possibile....
Brividi a Parigi: il Roland Garros e i Big Four omaggiano Nadal. Lui in lacrime: "Emozioni uniche" - Chatrier hanno tributato una lunga, lunghissima standing ovation alla leggenda spagnola che qui ha vinto 14 volte. Riporta gazzetta.it
Il Roland Garros celebra il suo re Rafa Nadal. Ma non chiamiamolo leggenda - Ieri, al Roland Garros, è stato celebrato Rafa Nadal per le sue 14 vittorie in 20 anni in questo torneo. Scrive huffingtonpost.it