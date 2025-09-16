Il ritorno trionfale del Vespucci | 3 miliardi di euro e un assalto a New York
Dopo due anni di tournée mondiale, l’Amerigo Vespucci, la nave scuola della Marina Militare italiana, è pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua leggenda. Nel 2026 approderà a New York, cuore pulsante degli Stati Uniti, per celebrare i 250 anni della US Navy. Un evento che non sarà soltanto una cerimonia militare, ma un’operazione di diplomazia culturale, economica e simbolica senza precedenti. Lo ha annunciato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel corso della conferenza stampa tenutasi al Parco Archeologico del Colosseo, dove sono stati presentati i risultati del “Vespucci World Tour” e del “Village Italia 2023-2025”. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
In questa notizia si parla di: ritorno - trionfale
Walton goggins e il suo ritorno trionfale nella serie d’azione con il 94% di gradimento
Il trionfale ritorno dei nostri eroi: dal campo di battaglia al Forte della Grande Guerra
Il ritorno trionfale dell’Italvolley: “Ci siamo guardate e abbiamo detto: andiamo a prendercelo”
La moda è ciclica, si sa, e nel 2025 assistiamo al ritorno trionfale della vita bassa, un trend che ha dominato gli anni 2000 e che ora si ripresenta con nuove interpretazioni e dettagli contemporanei. - facebook.com Vai su Facebook
Barcolana special edition. Il grande ritorno a Trieste della Vespucci; TRIESTE 1° MARZO - RIENTRO TRIONFALE DELLA VESPUCCI SALUTATA DALLE FRECCE TRICOLORI E LANCIO DEGLI INCURSORI DEL GOI; La nave Amerigo Vespucci a Venezia per 5 giorni: date e dove vederla.
Tour Mondiale Vespucci: ritorno economico totale pari a 3,04 miliardi di euro - Nella conferenza stampa di ieri, il Ministro Crosetto ha presentato i risultati del tour mondiale della nave scuola Vespucci ... Riporta lagone.it
Bilancio tour Vespucci, 3 miliardi di ritorno economico - Il bilancio dei risultati ottenuti dal tour mondiale del Vespucci, il veliero della Marina militare italiana, un simbolo quasi secolare del nostro Paese, è una pioggia di numeri d'oro, tanto che il ... Si legge su ansa.it