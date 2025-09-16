Dopo due anni di tournée mondiale, l’Amerigo Vespucci, la nave scuola della Marina Militare italiana, è pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua leggenda. Nel 2026 approderà a New York, cuore pulsante degli Stati Uniti, per celebrare i 250 anni della US Navy. Un evento che non sarà soltanto una cerimonia militare, ma un’operazione di diplomazia culturale, economica e simbolica senza precedenti. Lo ha annunciato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel corso della conferenza stampa tenutasi al Parco Archeologico del Colosseo, dove sono stati presentati i risultati del “Vespucci World Tour” e del “Village Italia 2023-2025”. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

Il ritorno trionfale del Vespucci: 3 miliardi di euro e un assalto a New York