Il ritorno del governo con Acquaroli Piazza Roma si blinda per il comizio Sosta e viabilità | ecco cosa cambia
I leader di governo mercoledì tornano compatti ad Ancona per sostenere la candidatura di Francesco Acquaroli e lo faranno dal palco montato in piazza Roma. Un remake dopo la loro presenza in occasione delle Comunali del 2023 quando la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e i suoi due vicepresidenti, Antonio Tajani e Matteo Salvini, spinsero verso il successo l’attuale sindaco Daniele Silvetti. In considerazione del fatto che l’evento elettorale si svolgerà nella zona più centrale del capoluogo dorico, piazza Roma (lato Rettorato, ore 18) appunto, il comando della polizia locale ha emesso un’ordinanza con una serie di provvedimenti limitativi per la circolazione in centro e modifiche ai capolinea dei bus. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: ritorno - governo
"Compito di cittadinanza per chi ha il 6 in condotta": il piano del governo per il ritorno a scuola
Varvello è stato la voce narrante di svolte epocali quali la Brexit, la morte di Elisabetta II e l'incoronazione di Carlo III, il ritorno al governo del partito labourista dopo quattordici anni. Il servizio - facebook.com Vai su Facebook
Ultimo tango a Parigi Il governo cade di nuovo: sfiduciato Bayrou la Francia sempre più nel tunnel di una crisi multipla Macron ci riprova: promette un altro premier in fretta e si fanno avanti i socialisti Le Pen chiede il ritorno alle urne Mélenchon le dimissioni de - X Vai su X
Il ritorno del governo con Acquaroli. Piazza Roma si blinda per il comizio. Sosta e viabilità: ecco cosa cambia; Meloni, Salvini e Tajani ad Ancona per sostenere Acquaroli: appuntamento in Piazza Roma; Verso le regionali, Acquaroli lancia la sua civica: «In campo per proseguire il buon governo».
Marche, Leoni (FI): "Buon governo Acquaroli con nostra squadra" - "Mi auguro che le elezioni delle Marche confermino il buon governo di Francesco Acquaroli del centrodestra e di Forza Italia, dove la squadra di Forza Italia, ... Come scrive msn.com
Marche, Tajani: "A sostegno di Acquaroli per altri 5 anni di buon governo" - "Ci tenevo che alla conclusione di questa 3 giorni del movimento giovanile ci fosse anche il presidente di questa Regione, Francesco Acquaroli che stiamo ... Segnala msn.com