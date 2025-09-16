I leader di governo mercoledì tornano compatti ad Ancona per sostenere la candidatura di Francesco Acquaroli e lo faranno dal palco montato in piazza Roma. Un remake dopo la loro presenza in occasione delle Comunali del 2023 quando la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e i suoi due vicepresidenti, Antonio Tajani e Matteo Salvini, spinsero verso il successo l’attuale sindaco Daniele Silvetti. In considerazione del fatto che l’evento elettorale si svolgerà nella zona più centrale del capoluogo dorico, piazza Roma (lato Rettorato, ore 18) appunto, il comando della polizia locale ha emesso un’ordinanza con una serie di provvedimenti limitativi per la circolazione in centro e modifiche ai capolinea dei bus. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il ritorno del governo con Acquaroli. Piazza Roma si blinda per il comizio. Sosta e viabilità: ecco cosa cambia