Il rilancio del centro | Ci pensa il manager L’esperto dell’acropoli

Che i centri storici siano in sofferenza dal punto di vista commerciale e demografico è ormai un dato di fatto. Dunque servono soluzioni con percorsi strutturati di rigenerazione urbana, per incrociare politiche commerciali e turistiche, attraverso dati e competenze condivise, per potenziarne gli effetti sull’economia delle città e contrastarne la desertificazione. Per la nostra acropoli, Confcommercio Perugia lancia la proposta dei Distretti del commercio, iniziativa che una volta collaudata potrebbe funzionare anche per altre zone del capoluogo. Un progetto realizzato in collaborazione con le Università di Perugia e di Bergamo, che porterà le due città, distanti geograficamente, ma accomunate da una struttura urbana simile e da sfide identiche a lavorare insieme per valorizzare questi istituti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

