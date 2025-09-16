Il rilancio del centro | Ci pensa il manager L’esperto dell’acropoli

Lanazione.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Che i centri storici siano in sofferenza dal punto di vista commerciale e demografico è ormai un dato di fatto. Dunque servono soluzioni con percorsi strutturati di rigenerazione urbana, per incrociare politiche commerciali e turistiche, attraverso dati e competenze condivise, per potenziarne gli effetti sull’economia delle città e contrastarne la desertificazione. Per la nostra acropoli, Confcommercio Perugia lancia la proposta dei Distretti del commercio, iniziativa che una volta collaudata potrebbe funzionare anche per altre zone del capoluogo. Un progetto realizzato in collaborazione con le Università di Perugia e di Bergamo, che porterà le due città, distanti geograficamente, ma accomunate da una struttura urbana simile e da sfide identiche a lavorare insieme per valorizzare questi istituti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

il rilancio del centro ci pensa il manager l8217esperto dell8217acropoli

© Lanazione.it - Il rilancio del centro : "Ci pensa il manager. L’esperto dell’acropoli"

In questa notizia si parla di: rilancio - centro

Tumori, Maselli (Lazio): "Investimenti e prevenzione al centro del rilancio regionale"

Cassano, l’operazione rilancio . Centro sportivo Facchetti: "Dobbiamo investire sul futuro"

Il rilancio del centro storico . FdI all’attacco della Giunta : "Troppe le scelte sbagliate"

Il rilancio del centro : Ci pensa il manager. L’esperto dell’acropoli.

rilancio centro pensa managerUn manager per il rilancio del centro storico - Proseguono le azioni legate alla valorizzazione del cuore di Faenza: ok della giunta comunale a una delibera ad hoc e azioni dell’hub urbano . Segnala msn.com

Rilancio delle attività del centro. In arrivo una nuova libreria Coop. Presto l’apertura in via Emilia - Imola continua a rimboccarsi le maniche per contrastare la desertificazione delle piazze, un fenomeno crescente che sta colpendo le piccole e medie cittadine. Secondo ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Rilancio Centro Pensa Manager