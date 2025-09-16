Il ricordo di Jane Fonda | Ho fatto quattro film con Robert in tre ero innamorata di lui

La loro storia è quella di un sodalizio artistico diventato, almeno da una parte, anche qualcosa di più. Una dichiarazione sorprendente, delicata e sincera: " Ho fatto quattro film con Robert Redford e in tre ero innamorata di lui ". Così Jane Fonda, 87 anni, ha ricordato il suo storico collega Robert Redford, scomparso a 89 anni, con il quale ha condiviso alcuni dei momenti più significativi della sua carriera. Due volti iconici del cinema americano, due anime affini, due simboli di un’America liberal, progressista, impegnata, che negli anni hanno scelto di anteporre i valori personali all’apparenza, la coerenza alla popolarità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il ricordo di Jane Fonda: "Ho fatto quattro film con Robert, in tre ero innamorata di lui"

In questa notizia si parla di: ricordo - jane

Io Jane e lui Tarzan La vita di coppia dopo otto anni e due giorni di matrimonio? Tutto come prima, tranne il ricordo di una festa di matrimonio pazzesco con tutta la mia incredibile famiglia allargata! #naikerivelli @ornellamuti - facebook.com Vai su Facebook

Jane Fonda: «Ho fatto quattro film con Robert Redford e in tre ero innamorata di lui»; È morto Robert Redford: l'attore e regista aveva 89 anni - Banderas: Il suo talento continuerà ad emozionarci per sempre; Ti ricordi le videocassette di aerobica di Jane Fonda? A 87 anni fa ginnastica ma sui visori Meta.

Jane Fonda: «Ho fatto quattro film con Robert Redford e in tre ero innamorata di lui» - I due attori, simboli dell'America liberal, andarono insieme alla Mostra di Venezia nel 2017 per un film sull'amore alla terza età. Lo riporta msn.com

Jane Fonda, a 86 anni stop al sesso: "Non mi piace la pelle vecchia, vorrei solo ventenni" - Nella sua storia Jane Fonda non ha mai avuto timore ad andare controcorrente o a prendere posizioni scomode. Segnala tgcom24.mediaset.it