Reggio Emilia, 17 settembre 2025 – La città di Reggio ha avvolto il Resto del Carlino in un enorme abbraccio ieri sera, alla Sala degli Specchi del Teatro Valli. Dalle istituzioni ai cittadini, fino alle personalità che hanno lasciato e stanno lasciando un segno indelebile nella storia del nostro territorio, tutti hanno onorato i 140 anni del quotidiano. Oltre duecento persone presenti più altre diecimila collegate in diretta streaming dell’evento. Su ciascuna sedia spicca la copertina dell’inserto speciale pubblicato per l’occasione, con il grande Tricolore che attraversa le strade della nostra città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Resto del Carlino celebra 140 anni a Reggio Emilia: ad aprire è il Carnevale di Tondelli