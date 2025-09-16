Il regista americano è uno dei più amati della sua generazione Ironico cinefilo e innovatore Quentin Tarantino ha girato meno di 10 film quasi tutti memorabili
D ialoghi brillanti e taglienti, violenza iper-stilizzata e una cinefilia spinta che trasforma ogni film in un gioco di citazioni e reinvenzioni. Regista fra i più osannati della sua generazione, Quentin Tarantino in poco più di trent’anni ha diretto meno di dieci film e praticamente tutti sono diventati dei classici istantanei. Cineasta colto e dalla straordinaria originalità, p opolare e sofisticato al tempo stesso, il regista americano è autori di titoli indimenticabili: dal folgorante esordio di Le iene fino a C’era una volta.a Hollywood. “Pulp Fiction” ha 30 anni: la reunion con Uma Thurman, John Travolta, Keitel e Jackson X Leggi anche › “The Hateful Eight”, il capolavoro di Quentin Tarantino con le musiche di Ennio Morricone Film di Quentin Tarantino: i migliori film e quelli più famosi, la lista. 🔗 Leggi su Iodonna.it
In questa notizia si parla di: regista - americano
Il regista americano Paul Feig e l’attore e regista partenopeo Giovanni Esposito riceveranno l’Ischia Family Award 2025
Michieletto l'americano. Ritratto del regista d’opera (e non solo)
Clint Eastwood, un 'poeta a Hollywood': a Casa Pascoli l'omaggio al regista americano
Sarà assegnato al regista e artista americano Tim Burton il Premio internazionale "Lorenzo il Magnifico" alla carriera, in occasione della XV Florence Biennale - Mostra internazionale d’arte contemporanea e design, che si terrà dal 18 al 26 ottobre 2025 press - facebook.com Vai su Facebook
Poteva sembrare una scelta azzardata, quella di Jim Jarmusch, ma alla fine ha avuto ragione lui ? "Father Mother Sister Brother" è un trittico, un film diviso in tre episodi: un progetto sempre difficile da realizzare, ma a cui il regista americano è riuscito a dare - X Vai su X