Il regalo di mio marito per il nostro anniversario mi ha lasciato senza parole Io ho messo da parte i soldi per settimane per farlo felice lui… | lo sfogo su Reddit
Un anniversario è sempre una lieta occasione? Non proprio. Non lo è stato per un’utente che ha condiviso la sua storia su Reddit in forma anonima, come da prassi della piattaforma. Quello che doveva essere un delizioso momento da passare assieme a suo marito si è trasformato in frustrazione. L’autrice del post, 31 anni, ha spiegato di aver passato “ settimane a mettere da parte i soldi per comprare a suo marito uno smartwatch che desiderava da tempo. L’ho incartato con cura, ho cucinato il suo piatto preferito e ho preparato la tavola con le candele”. E lui cosa le ha regalato? Una gift card da 100 dollari per il suo negozio di videogiochi preferito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
