"Non abbiamo la macchina. Non ce la possiamo permettere. Siamo sempre chiusi in casa, riusciamo giusto a permetterci una pizza fuori all’anno". Ha solo una piccola agevolazione la coppia sammarinese, 70 anni lui e 60 lei, che ha bussato alla porta della Confederazione democratica dei lavoratori: vivono in una casa dello Stato per la quale pagano 75 euro al mese di affitto. Da togliere ai 1.226 che guadagnano mensilmente. "Vogliamo portare all’attenzione del Paese questo caso – dicono dal sindacato raccontando le difficoltà quotidiane della coppia – per spiegare perché il Reddito minimo famigliare non funziona". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il reddito minimo della discordia: "Costringe le famiglie alla miseria"

