Il ratto sul volo sul Miami-Berlino diventa un caso scientifico | Può diffondere pericolose malattie in tutto il mondo
Un passeggero indesiderato, un volo intercontinentale e un’indagine scientifica durata otto anni. La storia del ratto, nome in codice H1701, inizia nel marzo del 2017, quando la sua comparsa in cabina su un volo da Miami a Berlino scatenò il panico tra i passeggeri, soprattutto tra chi soffriva di musofobia (la paura dei roditori). Ma la preoccupazione principale, per le autorità, era di natura sanitaria. All’arrivo all’aeroporto di Berlino-Tegel, dopo lo sbarco dei passeggeri, scattò una straordinaria operazione di “bonifica”. L’aereo fu sigillato e fumigato con anidride carbonica. Un cane da caccia fu poi fatto salire a bordo per recuperare la carcassa del roditore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: ratto - volo
Un ratto clandestino è salito a bordo di un volo da Miami a Berlino, viaggiando tra i passeggeri fino all'atterraggio. Il suo destino, però, ha rivelato molto più di una semplice disavventura.
