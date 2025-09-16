Il provveditore Foti a scuola alla riapertura
Il sindaco di Savignano sul Rubicone Nicola Dellapasqua ha fatto il giro nelle scuole della città per augurare agli studenti, agli alunni e ai loro insegnanti un buon inizio di anno scolastico. Alle 9 presso la scuola Dante Alighieri è stato presente per questo saluto inaugurale il provveditore di Forlì-Cesena Giuseppe Foti, oltre alla dirigente dell’Istituto comprensivo di Savignano sul Rubicone Catia Valzania. Ha detto il provveditore Giuseppe Foti: "Ringrazio per questo invito. Sono contento di essere qua. La scuola inclusiva è il presupposto per avere una società inclusiva per dare a tutti la possibiltà di sviluppare le proprie capacità e competenze anche a beneficio della collettività". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
