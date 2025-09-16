Il prof israeliano loda il suo esercito a lezione Il Politecnico lo sospende

Torino, il docente ai contestatori: «Sono i militari più corretti del mondo». Il rettore Corgnati interrompe il corso: «Esternazione inaccettabile». 🔗 Leggi su Lastampa.it

prof israeliano loda suoProf israeliano difende Idf, Politecnico sospende rapporto - Al Politecnico di Torino Pini Zorea, docente dell'università israeliana di Braude, ospite (guest lecturer) di un corso di dottorato, durante una lezione ha difeso l'Idf definendolo "l'esercito più pul ... Segnala ansa.it

