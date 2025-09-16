Il prof dell’Università di Pisa dopo l’irruzione in aula | Mi accusano di sionismo perché non sono pro Pal
Pisa, 16 settembre 2025 – “Mi accusano di essere un sionista solo perché non sono pro Pal e perché, insieme a un'altra collega, sono l'unico a essersi opposto alle scelte dell'Ateneo di non restare neutrale in questa vicenda”. Lo dice all'Ansa Rino Casella, il docente che stava facendo la lezione all'Ateneo di Pisa interrotta da un blitz di studenti pro Pal. "Non mi è stato solo impedito di fare lezione – ha spiegato – ma sono stato anche aggredito fisicamente, soprattutto perché mi sono preso calci e pugni quando ho cercato di fare da scudo a uno studente picchiato solo per avere tentato di strappare di mano ai manifestanti una bandiera palestinese”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
