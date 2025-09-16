La notizia era nell'aria da mesi, da quando il ministro della Difesa Guido Crosetto aveva annunciato, lo scorso 2 luglio, che l'Italia avrebbe creato il primo centro di addestramento per F-35 al di fuori degli Stati Uniti, ma la sede non era ancora stata determinata. Il 12 settembre è arrivata invece la conferma che la base aerea di TrapaniBirgi, sede del 37esimo Stormo Caccia dell' Aeronautica Militare, sarà la sede di questo importante centro addestrativo per il caccia di quinta generazione stealth. Nino Minardo, presidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati, ha confermato all'Ansa che la base siciliana ospiterà il nuovo centro di addestramento globale per i piloti di F-35, in una struttura che sarà gemella di quella già operativa presso la base aerea statunitense di Luke, in Arizona. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il primo centro globale F-35 fuori dagli Usa è in Italia: perché è una svolta importante