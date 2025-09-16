Il primo centro di riabilitazione intensiva extra ospedaliera in centro storico a Venezia

16 set 2025

«Un’iniziativa che la Regione ha sposato fin da subito, in una condivisione d’intenti che ha messo sullo stesso piano Ulss 3 e il privato-convenzionato, con un unico obiettivo: saper rispondere alle esigenze della popolazione. Un modello virtuoso, che proprio qui a Venezia, per la sua unicità e. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Il primo centro di riabilitazione intensiva extra ospedaliera in centro storico a Venezia - Attivato da alcuni mesi da Fisiosport Terraglio in sinergia con Ulss 3, opera nella presa in carico di persone con disabilità certificata erogando prestazioni complesse in équipe multidisciplinare ... Lo riporta veneziatoday.it

Pneumologia, parte il nuovo corso. Qui il primo Centro in Toscana per la riabilitazione di pazienti gravi - Permette a chi ha superato un grave scompenso respiratorio di seguire l’iter nel reparto specialistico del S. lanazione.it scrive

