Il primo centro di riabilitazione intensiva extra ospedaliera in centro storico a Venezia
«Un’iniziativa che la Regione ha sposato fin da subito, in una condivisione d’intenti che ha messo sullo stesso piano Ulss 3 e il privato-convenzionato, con un unico obiettivo: saper rispondere alle esigenze della popolazione. Un modello virtuoso, che proprio qui a Venezia, per la sua unicità e. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Attivato da alcuni mesi da Fisiosport Terraglio in sinergia con Ulss 3, opera nella presa in carico di persone con disabilità certificata erogando prestazioni complesse in équipe multidisciplinare
