Il presidio per Gaza diventa un corteo e attraversa la città | In corso un genocidio la storia ci guarda VIDEO
Questa sera in piazza della Borsa si è svolto il presidio contro l'occupazione di Gaza, al quale hanno partecipato centinaia di persone e che è stato organizzato in contemporanea in numerose città italiane. Il presidio si è poi trasformato in un corteo non autorizzato, che si è diretto prima in. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
In questa notizia si parla di: presidio - gaza
VIDEO | Gaza, oltre tremila persone a Genova per il presidio 'rumoroso'
Liberazione equipaggio della Handala e contro l’assedio a Gaza: presidio sulla scalinata del Cilea
Presidio di coloni israeliani al confine con Gaza
Questa notte lo stato terrorista di Israele ha invaso Gaza City. Oggi daremo la prima risposta studentesca a questo atto infame, come un presidio alle 11.00 al presidio permanente in rettorato (Via zamboni 33). Chiediamo il boicottaggio accademico dell’en - facebook.com Vai su Facebook
Presidio per Gaza a Salso https://marcaval.blogspot.com/2025/09/presidio-per-gaza-salso.html?spref=tw… #Parma #Fidenza - X Vai su X
Il presidio per Gaza diventa un corteo e attraversa la città: In corso un genocidio, la storia ci guarda (VIDEO); VIDEO | FOTO | Mille in piazza, corteo per Gaza a Bologna: Blocchiamo tutto; Milano, scontri al corteo pro Pal: cariche di polizia e carabinieri, in strada 4mila manifestanti.
Corteo Pro Gaza: carica in piazza Oberdan, poi i manifestanti raggiungono corso Buenos Aires - La manifestazione era partita come presidio in piazza Scala, successivamente i partecipanti hanno deciso di muoversi verso Porta Venezia ... Lo riporta msn.com
Milano: il presidio pro Pal si trasforma in manifestazione, corteo fino a piazzale Loreto - Il passaggio in corso Buenos Aires del corteo, dopo la "scaramuccia" in piazza Oberdan fra forze dell'ordine e manifestanti. Riporta ilgiorno.it