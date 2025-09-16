Il Premio Tenco 2025 alla carriera sarà consegnato a Bregovic e Silvestri
Goran Bregovic e Daniele Silvestri riceveranno il Premio Tenco alla carriera al Teatro Ariston di Sanremo. Annunciati i primi artisti vincitori del Premio Tenco 2025, assegnati dal Direttivo del Club Tenco alla carriera di coloro che hanno apportato un contributo significativo alla Canzone d’Autore mondiale: Goran Bregovic e Daniele Silvestri. I riconoscimenti verranno consegnati in occasione del Premio Tenco 2025, che si terrà il 23, 24 e 25 ottobre presso il Teatro Ariston di Sanremo (Imperia). La rassegna dedicata alla Canzone d’Autore più prestigiosa e rinomata del nostro Paese ha superato nel 2024 l’importante traguardo dei 50 anni. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
In questa notizia si parla di: premio - tenco
Targhe Tenco 2025: svelate le cinquine dei finalisti. Il Premio Tenco torna al Teatro Ariston di Sanremo dal 23 al 25 ottobre
Lucio Corsi sbanca al Premio Tenco: miglior album e migliore canzone. Premiate Anna Castiglia e La Niña
L’anno prossimo vincerò il Premio Strega e una Targa Tenco
Il Premio Tenco 2025 si terrà il 23, 24 e 25 ottobre presso il Teatro Ariston Sanremo. Tra i premi assegnati dal #ClubTenco anche il PREMIO TENCO ALL'OPERATORE CULTURALE e il PREMIO YORUM, istituito in collaborazione con Amnesty International Ita - facebook.com Vai su Facebook
Scopri i primi due vincitori del Premio Tenco 2025 alla carriera; A Goran Bregovic e Daniele Silvestri i Premi Tenco alla carriera; Premio Tenco, riconoscimento alla carriera per Daniele Silvestri e Goran Bregovic.
A Goran Bregovic e Daniele Silvestri Premio Tenco 2025 alla carriera - (askanews) – Annunciati i primi artisti vincitori del Premio Tenco 2025, assegnati dal Direttivo del Club Tenco alla carriera di coloro che hanno apportato un contributo significativo ... Secondo askanews.it
A Goran Bregovic e Daniele Silvestri i Premi Tenco alla carriera - A luglio sono state svelate le opere vincitrici delle Targhe Tenco 2025, il riconoscimento che viene assegnato dal 1984 a “I migliori dischi dell’anno” di canzone d’autore pubblicati nel corso ... Da rockol.it