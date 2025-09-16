Il Premio Tenco 2025 alla carriera sarà consegnato a Bregovic e Silvestri

Goran Bregovic e Daniele Silvestri riceveranno il Premio Tenco alla carriera al Teatro Ariston di Sanremo. Annunciati i primi artisti vincitori del Premio Tenco 2025, assegnati dal Direttivo del Club Tenco alla carriera di coloro che hanno apportato un contributo significativo alla Canzone d’Autore mondiale: Goran Bregovic e Daniele Silvestri. I riconoscimenti verranno consegnati in occasione del Premio Tenco 2025, che si terrà il 23, 24 e 25 ottobre presso il Teatro Ariston di Sanremo (Imperia). La rassegna dedicata alla Canzone d’Autore più prestigiosa e rinomata del nostro Paese ha superato nel 2024 l’importante traguardo dei 50 anni. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

