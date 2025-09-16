Il premio Burgio a Mattarella | Un presidente della Repubblica attento ai diritti dell’infanzia
"È un privilegio essere accostato alla figura di un insigne italiano e di un luminare palermitano". Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ammesso di aver accettato il premio intitolato al professor Roberto Burgio, padre della pediatria "per il grande rispetto nei confronti della Università di Pavia, del San Matteo, della Scuola pediatrica pavese e delle Scuole pediatriche italiane, ma anche perché il riconoscimento è intitolato al professor Burgio, che ho conosciuto, apprezzato e ammirato per la sua opera". Nel ricevere al Quirinale il rettore dell’Università Francesco Svelto, il presidente del San Matteo di Pavia, Alessandro Venturi e Gian Luigi Marseglia, ordinario di pediatria e direttore della Clinica pediatrica del policlinico San Matteo, Mattarella ha posto l’accento sull’opera di tanti medici e ha ricordato come, in base all’articolo 31 della Costituzione "la Repubblica protegge l’infanzia, favorendo gli istituti necessari a tale scopo". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
