"Dopo il riconoscimento del Commissario europeo Valdis Dombrovskis, che ha confermato come l'Italia sia sul binario giusto, e le parole della coordinatrice socialista europea Carla Tavares, che ci ha definito paese capofila nell'attuazione del Piano, arriva dal Fondo Monetario Internazionale un ulteriore importante giudizio positivo: il Pnrr ha rafforzato la crescita nazionale e contribuito al record di occupazione, confermando la solidità del percorso intrapreso". Così il ministro per gli Affari europei, Tommaso Foti. "Siamo consapevoli che molto resta ancora da fare – prosegue – ma la direzione è chiara e riconosciuta anche all'estero: le riforme strutturali sono avviate e l'impegno per la crescita della nostra Nazione è concreto".

© Secoloditalia.it - Il Pnrr ha rafforzato la crescita nazionale, Foti: “Anche il Fmi promuove l’Italia”