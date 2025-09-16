Il personaggio che non avreste mai pensato di incontrare a Como e non è la prima volta

A Como, tra le vie del centro e la vivace Piazza Cavour, è stato avvistato un ospite decisamente fuori dal comune: Darth Vader, il celebre villain della saga Star Wars. L’episodio è avvenuto lo scorso 13 settembre e un video che ritrae il personaggio mentre passeggia per la città ha subito. 🔗 Leggi su Quicomo.it

In questa notizia si parla di: personaggio - avreste

? ? Di quale personaggio della Terra di Mezzo avresti sempre voluto vestire i panni? In questa II edizione del Tolkien Music Festival potrai... sbizzarrirti! Per rendere il ancora più epic - facebook.com Vai su Facebook

Star Wars: Andor, nuovo video riporta i fan all’inizio della ribellione.

Il personaggio che non avreste mai pensato di incontrare a Como (e non è la prima volta) - Darth Vader si aggira tra Piazza Cavour e le vie del centro: un incontro insolito che ha regalato sorrisi e leggerezza ai passanti ... Scrive quicomo.it