Il personaggio che non avreste mai pensato di incontrare a Como e non è la prima volta

Quicomo.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Como, tra le vie del centro e la vivace Piazza Cavour, è stato avvistato un ospite decisamente fuori dal comune: Darth Vader, il celebre villain della saga Star Wars. L’episodio è avvenuto lo scorso 13 settembre e un video che ritrae il personaggio mentre passeggia per la città ha subito. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: personaggio - avreste

Il personaggio che non avreste mai pensato di incontrare a Como (e non è la prima volta)

Il personaggio che non avreste mai pensato di incontrare a Como (e non è la prima volta); Bivacchi notturni, balordi e invasione di ratti: un angolo di Como sopraffatto dal degrado; Caccia militari nei cieli tra Como e Saronno: manovre spettacolari, il video fa il giro del web.

personaggio avreste pensato incontrareIl personaggio che non avreste mai pensato di incontrare a Como (e non è la prima volta) - Darth Vader si aggira tra Piazza Cavour e le vie del centro: un incontro insolito che ha regalato sorrisi e leggerezza ai passanti ... Segnala quicomo.it

Cerca Video su questo argomento: Personaggio Avreste Pensato Incontrare