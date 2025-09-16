Il patrimonio di Robert Redford tra royalties e immobili Ma la vera eredità è il Sundance Institute

Roma, 16 settembre 2025 – È una notizia che ha scosso Hollywood e il mondo intero: la scomparsa di Robert Redford, a 89 anni, segna la fine di un'era. Ma l'eredità che l'attore e regista lascia non si esaurisce sul grande schermo. Con una profonda avversione per il sistema delle grandi produzioni hollywoodiane, Redford ha saputo costruire un impero economico basato sui suoi valori: arte, natura e indipendenza. Il Sundance Institute. La sua lungimiranza imprenditoriale si è manifestata soprattutto con la creazione del Sundance Institute nel 1981, un'organizzazione no-profit che ha rivoluzionato il cinema indipendente a livello globale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il patrimonio di Robert Redford tra royalties e immobili. Ma la vera eredità è il Sundance Institute

