Il pasticcio di Prato | Un altro politico dietro i ricatti hot

"Sono tranquillo e fiducioso nella magistratura. Ho risposto a tutte le domande e penso di aver chiarito la mia posizione". Claudio Belgiorno si dice "sereno" all’uscita del tribunale di Prato dove ieri mattina è stato interrogato dal procuratore Luca Tescaroli per quasi cinque ore. Belgiorno, ex consigliere comunale ed ex candidato alle elezioni regionali in Toscana per Fratelli d’Italia (da cui è uscito qualche giorno fa), è indagato insieme a Andrea Poggianti (vicepresidente del consiglio comunale di Empoli di destra) per revenge porn e diffamazione nei confronti di un altro ex consigliere di Fratelli d’Italia, Tommaso Cocci (nella foto in alto), vittima di una serie di lettere anonime contenenti suoi particolari intimi, accuse e minacce. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

