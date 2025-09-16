Il pasticcio di Prato | Un altro politico dietro i ricatti hot
"Sono tranquillo e fiducioso nella magistratura. Ho risposto a tutte le domande e penso di aver chiarito la mia posizione". Claudio Belgiorno si dice "sereno" all’uscita del tribunale di Prato dove ieri mattina è stato interrogato dal procuratore Luca Tescaroli per quasi cinque ore. Belgiorno, ex consigliere comunale ed ex candidato alle elezioni regionali in Toscana per Fratelli d’Italia (da cui è uscito qualche giorno fa), è indagato insieme a Andrea Poggianti (vicepresidente del consiglio comunale di Empoli di destra) per revenge porn e diffamazione nei confronti di un altro ex consigliere di Fratelli d’Italia, Tommaso Cocci (nella foto in alto), vittima di una serie di lettere anonime contenenti suoi particolari intimi, accuse e minacce. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: pasticcio - prato
Triestina, lo stadio Rocco in ostaggio: la proprietà non ha ancora pagato gli 80mila euro che servono per l’ibridazione del prato - facebook.com Vai su Facebook
Il pasticcio di Prato: Un altro politico dietro i ricatti hot; Il pasticcio del Mercato Europeo che da Prato è migrato a Genova; Scomparsa di Denisa, il ‘pasticcio’ delle telecamere. “Città rimasta senza sorveglianza. E’ allucinante, intervenire subito”.
La città tra grembiuli e politica. Numeri, logge e alleanze. Dove resiste l’altro potere - Alla Pubblica sono 26 i massoni (su 9mila soci), appartenenti sia alla Gran Loggia d’Italia che al Grande Oriente. Da msn.com
Prato, il caos politico ora è a destra: stop di Tomasi ai massoni in lista per le regionali - Il candidato e coordinatore di FdI dopo il caso Cocci: «Azzerare tutto? Riporta corrierefiorentino.corriere.it