Jacob Elordi sta sfoggiando negli ultimi tempi una serie di look davvero incredibili. Forse dipende dalle apparizioni sul red carpet in Bottega Veneta dalla testa ai piedi e dalla sua eccezionale collezione di borse, ma molto fanno sicuramente anche i suoi capelli. La star ha sfoggiato una serie notevole di pettinature. L'anno scorso, Jacob Elordi ha sfilato alla Fashion Week di Milano con un taglio mod che ha mandato Internet in visibilio. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Il parrucchiere di Jacob Elordi ci svela come ottenere il suo taglio ultra raffinato