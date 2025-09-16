Nelle prossime puntate del Paradiso delle Signore Adelaide annuncia il matrimonio, nasce una nuova Venere e Rosa ed Elvira affrontano momenti di grande tensione. Scopri cosa succede nel cuore della soap! Una settimana cruciale si prepara al Paradiso delle Signore. La vita di molti personaggi si intreccia in nuovi equilibri, emozioni nascoste e tensioni che divampano. Adelaide prende una decisione che scuote tutti: accetta la proposta di matrimonio di Marcello. Annuncia le nozze ai familiari e agli amici, tra applausi e qualche borbottio. Umberto non nasconde il suo disappunto, Rosa invece resta turbata: un bacio del passato torna a ossessionarla. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Rosa divisa tra amore e sospetti, Elvira lotta per Andrea