Il Paradiso delle Signore 10 Puntata del 17 settembre 2025 | Umberto è in agguato Marcello deve stare attento!

Comingsoon.it | 16 set 2025

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore del 17 settembre 2025. Nell'episodio della Soap di Rai1 vedremo Umberto guardare con sospetto Rosa e Marcello durante il ricevimento di Adelaide. Guarnieri sembra pronto a mettere Barbieri in difficoltà con la contessa!. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

