Il papà di un extraterrestre
Un pezzo di storia del cinema mondiale ha le radici nella piccola Vigarano Mainarda, a due passi da Ferrara. Lì, 100 anni fa, il 15 settembre del 2025, nasceva Carlo Rambaldi, grande creatore appunto di effetti speciali per il cinema, tre volte premio Oscar per aver realizzato le creature di pellicole come E.T., Alien e King Kong. E ora proprio Ferrara lo celebra con due mostre in occasione dell’anniversario della nascita. Rambaldi viene ricordato soprattutto per avere dato un volto all’extraterrestre protagonista del film di Steven Spielberg, un capolavoro del 1982 ancora oggi guardato e riguardato da milioni di persone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Tv2000. . 100 anni fa nasceva Carlo Rambaldi, il papà di E.T. L'omaggio de L'ora solare al maestro del cinema In studio la figlia, Daniela Rambaldi: «Sono stata la prima a vedere l'extraterrestre». La puntata è su http://play2000.it/detail/11 - facebook.com Vai su Facebook
Oggi cento anni fa | nasceva il mito Nel nome di Rambaldi papà di E T; ’Dal Cielo alla Terra’ per Rambaldi Così si omaggia il papà di ET.
