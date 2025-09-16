Il Papa dà la sveglia a Saviano che scoppola ai pm e i ProPal | quindi oggi
- Ha ragione Pigi Battista quando sostiene che i ragionamenti di Saviano su Charlie Kirk ("non provo empatia") sono "aberranti" e "pericolosi". “Io spero che sia una gaffe quella di Saviano, altrimenti è una nefandezza senza fine. Decidere a priori quale vita possa essere rispettata e quale no”. E ancora: “È pericolosissimo, anche per Saviano. Perché chiunque può alzarsi domani e dire che la vita di Saviano non va rispettata”. Applausi a scena aperta. - Applausi anche per Papa Leone XIV che oggi, durante l'incontro col nuovo Ambasciatore Usa, ha fatto sapere che prega per Kirk, per sua moglie e per i figli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
