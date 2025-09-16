Il Palio della Balestra è amaro Faramelli primo degli eugubini
Anche le edizioni 2025 del Palio della Balestra tra le società Balestrieri di Gubbio e Sansepolcro sono andate in archivio. Dopo la vittoria biturgense dello scorso maggio grazie alla verretta dell’esordiente Tommaso Cima, la scorsa domenica si è disputato il Palio a Sansepolcro in onore di Sant’Egidio. Anche nella disputa casalinga di Piazza Torre di Berta, la società Balestrieri toscana si è imposta suoi "colleghi" eugubini: a scagliare la verretta vincente è stato infatti Marco Tontini, autore di un colpo perfetto che ha centrato il corniolo, seguito dai conterranei Lorenzo Dell’Omarino (secondo classificato) e Samuele Gherardi (terzo classificato). 🔗 Leggi su Lanazione.it
