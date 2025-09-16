Il Palio dei Ragazzi fa il pieno Il rione Fameta vince dopo 12 anni
Il bianco e rosso della Fameta sventola in città: dopo 12 anni il rione si aggiudica il Palio dei Ragazzi. Succede al San Giuann, protagonista delle ultime edizioni. Per tutti, comunque, una grande festa: non solo perché lo spirito che anima la sfida tra i rioni cittadini è sempre quello giusto, ma anche perché l’edizione numero 47 ha potuto svolgersi al meglio senza essere penalizzata dal maltempo. Tutto è iniziato nel weekend motoristico della Formula 1, quando le monoposto sono scese in pista anche a Meda. Quelle a pedali, naturalmente, sempre in grado di richiamare migliaia di persone e di dare vita a sfide appassionanti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Una settimana a cercar le radici. A Meda torna il Palio dei Ragazzi
#paliodeiragazzi La contrada di Porta a Palagio ha vinto la 55^edizione del Palio dei Ragazzi, precedendo nell’ordine le contrade di Porta Caracosta, Santa Maria al Pozzolo e Porta Fiorentina. - facebook.com Vai su Facebook
Palio della Contea di Aquino: Crucela fa poker, il racconto della serata finale - Questo il verdetto emesso intorno alla mezzanotte di domenica 7 settembre dal palco di piazza San Tommaso. Scrive ciociariaoggi.it
Una festa di bandiere. Gare, successo in piazza . San Giacomo fa il pieno - Si sono concluse con grande successo le gare delle Bandiere del Palio, uno degli appuntamenti più attesi e simbolicamente significativi del calendario paliesco, in attesa dei due prossimi grandi ... Segnala ilrestodelcarlino.it