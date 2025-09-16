il palio dei ragazzi fa il pieno il rione fameta vince dopo 12 anni

Il bianco e rosso della Fameta sventola in città: dopo 12 anni il rione si aggiudica il Palio dei Ragazzi. Succede al San Giuann, protagonista delle ultime edizioni. Per tutti, comunque, una grande festa: non solo perché lo spirito che anima la sfida tra i rioni cittadini è sempre quello giusto, ma anche perché l’edizione numero 47 ha potuto svolgersi al meglio senza essere penalizzata dal maltempo. Tutto è iniziato nel weekend motoristico della Formula 1, quando le monoposto sono scese in pista anche a Meda. Quelle a pedali, naturalmente, sempre in grado di richiamare migliaia di persone e di dare vita a sfide appassionanti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

