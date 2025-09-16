il nuovo versace di dario vitale inizia con versace embodied

Giornata di debutti in attesa della fashion week di Milano. Dopo la campagna di Gucci che sembra anticipare l’inizio dell’epoca di Demna, anche Versace si è mosso, dando seguito ai look “by Dario Vitale” visti alla Mostra del Cinema di Venezia. Il marchio italiano ha presentato Versace Embodied, un progetto nato con l’idea di «definire la maison attraverso le persone, i luoghi e gli emblemi che ne incarnano i valori», come si legge nel comunicato di lancio. Non una campagna, quindi, ma una conversazione tra fotografia, poesia, arte, musica e cinema che si intrecciano con oggetti parte dell’archivio di Versace, come nel caso del lavoro di Camille Vivier, fotografa che ha immortalato con il suo stile la Medusa in bronzo che decora la porta della residenza originaria milanese di Versace in via Gesù 12. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

