Il nuovo Versace di Dario Vitale inizia con Versace Embodied
Giornata di debutti in attesa della fashion week di Milano. Dopo la campagna di Gucci che sembra anticipare l’inizio dell’epoca di Demna, anche Versace si è mosso, dando seguito ai look “by Dario Vitale” visti alla Mostra del Cinema di Venezia. Il marchio italiano ha presentato Versace Embodied, un progetto nato con l’idea di «definire la maison attraverso le persone, i luoghi e gli emblemi che ne incarnano i valori», come si legge nel comunicato di lancio. Non una campagna, quindi, ma una conversazione tra fotografia, poesia, arte, musica e cinema che si intrecciano con oggetti parte dell’archivio di Versace, come nel caso del lavoro di Camille Vivier, fotografa che ha immortalato con il suo stile la Medusa in bronzo che decora la porta della residenza originaria milanese di Versace in via Gesù 12. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
In questa notizia si parla di: nuovo - versace
Nuovo depuratore di Gallico, Versace: "Bene lo sblocco del progetto dopo anni di attesa"
Donatella Versace cambia volto: il nuovo look che lascia senza fiato
Il nuovo beauty look di Donatella Versace: il make-up da imitare è naturale e a effetto glow
Gianluca Versace su Canale Italia intervista Marilù S. Manzini sul nuovo romanzo "La memoria del cuore" che tratta argomenti legati alla salute mentale. https://www.marilumanzini.com/ - facebook.com Vai su Facebook
Da Julia Roberts vestita in Versace by Dario Vitale a Greta Lee e Alba Rohrwacher interpreti del nuovo Dior secondo Jonathan Anderson - X Vai su X
Il nuovo Versace di Dario Vitale si svela in un progetto corale; Il nuovo Versace di Dario Vitale inizia con Versace Embodied; Versace Embodied: il racconto collettivo che anticipa la nuova era by Dario Vitale.
Il nuovo Versace di Dario Vitale si svela in un progetto corale - Un dialogo intimo con l’essenza stessa di Versace rivela la direzione creativa di Dario Vitale prima del debutto alla Milano Fashion Week: arte, fotografia, poesia e archivi si fondono in un progetto ... Come scrive esquire.com
Rivoluzione in Versace, Donatella lascia a Dario Vitale il ruolo di direttore creativo - Roma, 13 marzo 2025 – Dario Vitale è stato nominato direttore creativo di Versace, dove prenderà il posto di Donatella Versace, che resterà nella maison come Chief Brand Ambassador. Riporta quotidiano.net