Il nuovo ospedale di Portogruaro presentato in Municipio investimento da 26 milioni
Nella sala consiliare del municipio di Portogruaro oggi 16 settembre il direttore generale dell’Ulss 4, Mauro Filippi, unitamente al direttore dei servizi tecnici, ingegner Antonio Morrone, ha presentato il masterplan di riqualificazione dell’ospedale cittadino “San Tommaso dei Battuti”. Ha. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
In questa notizia si parla di: nuovo - ospedale
Nuovo piano sosta ospedale di Reggio Emilia: ecco la mappa
Maddy, cuore nuovo dopo il trapianto. Prima volta a casa dopo 2 anni e mezzo d'ospedale: «Che emozione portarla al mare»
Serve un nuovo ospedale. Nato il comitato Martesana. Con l’ex primario Mascherpa
"L'incontro odierno della 1^ Commissione Consiliare della Regione Puglia -sottolinea la nota del Comitato per il nuovo Ospedale di Andria-, ha evidenziato un ulteriore slittamento... ? Leggi l'articolo - facebook.com Vai su Facebook
Nuovo ospedale Terni con fondi pubblici: vertice Proietti-Bandecchi. Sindaco ancora contro struttura Narni-Amelia - X Vai su X
Il nuovo ospedale di Portogruaro presentato in Municipio, investimento da 26 milioni; Ulss4, il Vescovo Pellegrini in visita pastorale all’ospedale di Portogruaro; Visita del vescovo all’ospedale di Portogruaro. Per il sindaco “vicinanza a una struttura che cresce”.
Il nuovo ospedale di Portogruaro presentato in Municipio, investimento da 26 milioni - L'Ulss 4: «Così manterremo livelli di eccellenza per un presidio di rilevanza anche per il Friuli». Scrive veneziatoday.it
Savigliano: presentato ai sindaci il progetto del nuovo Ospedale Unico di Pianura [FOTO] - Il presidente Cirio: "Operazione storica, grazie alla quale questo territorio avrà un ospedale supertecnologico garantito dall’intesa operativa con Inail" ... Segnala targatocn.it