Il nuovo comandante della Legione carabinieri Abruzzo e Molise Feroce in visita al prefetto Cupello
Nella giornata di martedì 16 settembre, il prefetto di Chieti, Gaetano Cupello, ha ricevuto presso nella sede della prefettura di Chieti il generale di brigata Gianluca Feroce, nuovo comandante della Legione carabinieri Abruzzo e Molise, insediatosi lo scorso 12 settembre, accompagnato dal. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
In questa notizia si parla di: nuovo - comandante
Guardia costiera di Riposto, il tenente di vascello Arturo Laudato nuovo comandante
Fiamme Gialle, passaggio di testimone. Blandini nuovo comandante provinciale. Promozione per Salsano che va a Roma
Nato, Alexus Grynkewich è il nuovo comandante supremo
Sassari, si presenta il nuovo comandante dei carabinieri: «Diamo risposte alla domanda di sicurezza dei cittadini» Ecco chi è il colonnello 46enne che prende il posto di Massimiliano Pricchiazzi, che oggi ha preso servizio al comando generale di Roma - facebook.com Vai su Facebook
Il Capitano Felice Izzo è il nuovo Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Castel Gandolfo Il saluto a Marino con il Sindaco Stefano Cecchi News completa al link https://comune.marino.rm.it/novita/notizie/novita_1103.html… - X Vai su X
Chieti, il generale Gianluca Feroce è il nuovo comandante della Legione carabinieri Abruzzo e Molise; A Palazzo Bacaredda il il generale Francesco Rizzo, nuovo comandante della Legione Carabinieri Sardegna; Il nuovo comandante della Legione carabinieri Abruzzo e Molise Feroce in visita al prefetto Cupello.
Carabinieri, Gianluca Feroce è il nuovo Comandante della Legione “Abruzzo e Molise” - Si è svolta oggi, presso la caserma “Pasquale Infelisi” di Chieti, la cerimonia di avvicendamento al vertice della Legione ... Come scrive molisenetwork.net
Potenza: il Generale di Brigata Mennitti è il nuovo Comandante della Legione Carabinieri “Basilicata” - Nel pomeriggio presso la Caserma “Lucania” a Potenza si è tenuta la cerimonia del cambio del Comandante della Legione Carabinieri “Basilicata”. Si legge su ondanews.it