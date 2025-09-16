Nella giornata di martedì 16 settembre, il prefetto di Chieti, Gaetano Cupello , ha ricevuto presso nella sede della prefettura di Chieti il generale di brigata Gianluca Feroce , nuovo comandante della Legione carabinieri Abruzzo e Molise , insediatosi lo scorso 12 settembre, accompagnato dal. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: nuovo - comandante

Guardia costiera di Riposto, il tenente di vascello Arturo Laudato nuovo comandante

Fiamme Gialle, passaggio di testimone. Blandini nuovo comandante provinciale. Promozione per Salsano che va a Roma

Nato, Alexus Grynkewich è il nuovo comandante supremo

Sassari, si presenta il nuovo comandante dei carabinieri: «Diamo risposte alla domanda di sicurezza dei cittadini» Ecco chi è il colonnello 46enne che prende il posto di Massimiliano Pricchiazzi, che oggi ha preso servizio al comando generale di Roma - facebook.com Vai su Facebook

Il Capitano Felice Izzo è il nuovo Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Castel Gandolfo Il saluto a Marino con il Sindaco Stefano Cecchi News completa al link https://comune.marino.rm.it/novita/notizie/novita_1103.html… - X Vai su X

Chieti, il generale Gianluca Feroce è il nuovo comandante della Legione carabinieri Abruzzo e Molise; A Palazzo Bacaredda il il generale Francesco Rizzo, nuovo comandante della Legione Carabinieri Sardegna; Il nuovo comandante della Legione carabinieri Abruzzo e Molise Feroce in visita al prefetto Cupello.

Carabinieri, Gianluca Feroce è il nuovo Comandante della Legione “Abruzzo e Molise” - Si è svolta oggi, presso la caserma “Pasquale Infelisi” di Chieti, la cerimonia di avvicendamento al vertice della Legione ... Come scrive molisenetwork.net

Potenza: il Generale di Brigata Mennitti è il nuovo Comandante della Legione Carabinieri “Basilicata” - Nel pomeriggio presso la Caserma “Lucania” a Potenza si è tenuta la cerimonia del cambio del Comandante della Legione Carabinieri “Basilicata”. Si legge su ondanews.it