Il nuovo comandante della Legione carabinieri Abruzzo e Molise Feroce in visita al prefetto Cupello

Chietitoday.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di martedì 16 settembre, il prefetto di Chieti, Gaetano Cupello, ha ricevuto presso nella sede della prefettura di Chieti il generale di brigata Gianluca Feroce, nuovo comandante della Legione carabinieri Abruzzo e Molise, insediatosi lo scorso 12 settembre, accompagnato dal. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

Chieti, il generale Gianluca Feroce è il nuovo comandante della Legione carabinieri Abruzzo e Molise; A Palazzo Bacaredda il il generale Francesco Rizzo, nuovo comandante della Legione Carabinieri Sardegna

