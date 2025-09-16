Il nuovo anno scolastico a Bari il sindaco Leccese alla cerimonia | Inizio con sorriso e gioia

Baritoday.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco di Bari, Vito Leccese, e l'assessore comunale alla Conoscenza, Vito Lacoppola, hanno preso parte alla cerimonia d'avvio del nuovo anno scolastico nella scuola primaria Rodari di Japigia dell’istituto comprensivo Japigia 2 Torre a Mare, in via Attilio Corrubia 1.“L’anno scolastico. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: nuovo - anno

Ma se l’anno prossimo ci fosse un nuovo congresso del Pd?

Lavori per asfaltare oltre 120 strade entro l'anno: si parte dal Salice Nuovo, ci sono anche le borgate

Al via le immatricolazioni per il nuovo anno accademico, procedure aperte dall’8 luglio

Il nuovo anno scolastico a Bari, il sindaco Leccese alla cerimonia: Inizio con sorriso e gioia; Sindaco Bari, 'nuovo anno scolastico in nome di pace e speranza'; Bari, sindaco e assessore all’avvio dell’anno scolastico e della mensa.

Il nuovo anno scolastico a Bari, il sindaco Leccese alla cerimonia: "Inizio con sorriso e gioia" - Il primo cittadino: "Affronteremo insieme un anno importante, con i cantieri del Pnrr che ci consegneranno nuovi asili nido e strutture scolastiche rimodernate" ... Si legge su baritoday.it

Sindaco Bari, 'nuovo anno scolastico in nome di pace e speranza' - "L'anno scolastico inizia con il sorriso e la gioia di questi bambini e bambine, in una giornata che si ispira a due valori condivisi e due sentimenti che riuniscono la comunità scolastica e tutta la ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Nuovo Anno Scolastico Bari