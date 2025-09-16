Il nuovo anno scolastico a Bari il sindaco Leccese alla cerimonia | Inizio con sorriso e gioia

Il sindaco di Bari, Vito Leccese, e l'assessore comunale alla Conoscenza, Vito Lacoppola, hanno preso parte alla cerimonia d'avvio del nuovo anno scolastico nella scuola primaria Rodari di Japigia dell’istituto comprensivo Japigia 2 Torre a Mare, in via Attilio Corrubia 1.“L’anno scolastico. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Il nuovo anno scolastico a Bari, il sindaco Leccese alla cerimonia: "Inizio con sorriso e gioia" - Il primo cittadino: "Affronteremo insieme un anno importante, con i cantieri del Pnrr che ci consegneranno nuovi asili nido e strutture scolastiche rimodernate" ... Si legge su baritoday.it

