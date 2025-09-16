Il nuovo allenamento di Sinner al servizio | ecco cosa manca

Archiviata ormai da tempo la sconfitta nell'ultimo Slam stagionale, gli Us Open, prima di volare in Estremo Oriente Jannik Sinner ha ripreso ad allenarsi al Monte Carlo Country Club prima di qualche giorno di riposo in famiglia. Sta facendo il giro dei social un breve estratto video in cui l'altoatesino allena un aspetto importantissimo del tennis, il servizio, a torso nudo ma soprattutto senza due componenti fondamentali: né racchetta e neppure la pallina. Come migliorare il servizio. Lo stesso Jannik, in maniera come sempre lucida, ha dichiarato a New York di avere la necessità di modificare alcune cose nel servizio che non ha funzionato per tutto il torneo e soprattutto nella finale contro Alcaraz con addirittura il 48% di prime palle, un numero che è andato a calare drasticamente dopo il 61% di inizio torneo e il 56% nelle partite successive prima della finalissima. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

