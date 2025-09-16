Il nuovo allenamento di Sinner al servizio | ecco cosa manca
Archiviata ormai da tempo la sconfitta nell'ultimo Slam stagionale, gli Us Open, prima di volare in Estremo Oriente Jannik Sinner ha ripreso ad allenarsi al Monte Carlo Country Club prima di qualche giorno di riposo in famiglia. Sta facendo il giro dei social un breve estratto video in cui l'altoatesino allena un aspetto importantissimo del tennis, il servizio, a torso nudo ma soprattutto senza due componenti fondamentali: né racchetta e neppure la pallina. Come migliorare il servizio. Lo stesso Jannik, in maniera come sempre lucida, ha dichiarato a New York di avere la necessità di modificare alcune cose nel servizio che non ha funzionato per tutto il torneo e soprattutto nella finale contro Alcaraz con addirittura il 48% di prime palle, un numero che è andato a calare drasticamente dopo il 61% di inizio torneo e il 56% nelle partite successive prima della finalissima. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Il nuovo allenamento di Sinner al servizio: ecco cosa manca - Sta diventando virale sui social l'allenamento delle ultime ore di Jannik Sinner a Montecarlo: ecco come si prepara al meglio per tornare ad alte percentuali con la battuta ... Come scrive ilgiornale.it
Sinner, allenamento al servizio senza racchetta e palla. VIDEO - Jannik l'aveva detto al termine della finale persa a New York contro Alcaraz: "Devo uscire dalla comfort zone e cambiare piccole cose al servizio che possono fare la differenza". Riporta sport.sky.it