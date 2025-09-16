Il Network Giovani Marche si schiera dalla parte della Global Sumud Flotilla e del popolo palestinese
ANCONA – Il Network Giovani delle Marche, “primavera” politica del Movimento 5 Stelle, esprime la piena solidarietà all’azione che sta mettendo in atto la Global Sumud Flotilla in favore del popolo palestinese.«La Global Sumud Flotilla – iniziano a spiegare - è un’iniziativa della società civile. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
In questa notizia si parla di: network - giovani
Emergenza guardia medica, per il M5s e il Network giovani: «Serve un monitoraggio continuo del servizio»
M5s e Network Giovani su Conerobus: «Il servizio è smantellato, per gli universitari servono corse notturne»
Il Network giovani condanna la deriva sessista online: «Sensibilizzeremo sul tema le future generazioni»
Unisciti al network Giovani del Movimento 5 Stelle: idee libere, energia nuova, voce attiva per il cambiamento! - facebook.com Vai su Facebook
Il Network Giovani Marche si schiera «dalla parte della Global Sumud Flotilla e del popolo palestinese».