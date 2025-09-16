Il Nepal riparte da Sushlia Karki la nuova premier dopo le proteste | chi è la prima donna alla guida del Paese scelta su Discord
Giurista, accademica e scrittrice, Sushila Karki è la prima e unica donna che ha guidato la Corte Suprema del Nepal e ora toccherà a lei presiedere il governo ad interim del Paese. A seguito delle proteste che martedì 9 settembre hanno portato alle dimissioni della classe dirigente precedente, il presidente Ram Chandra Poudel ha sciolto il parlamento e indetto nuove elezioni per il 5 marzo. A guidare il Nepal attraverso questi mesi di instabilità ci sarà, appunto, Sushila Karki, nominata dallo stesso Chandra Poudel dopo due giorni di negoziati con l’esercito e i giovani manifestanti. Karki è la persona che era stata proposta dai giovani organizzatori delle proteste tramite una grossa chat su Discord, a cui partecipano centinaia di migliaia di persone e che sta diventando assai rilevante nel dibattito pubblico nepalese. 🔗 Leggi su Open.online
