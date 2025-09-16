Un progetto nato per onorare la memoria di un volontario, Mirco Ungaretti, e che da qualche anno sta rivoluzionando l’insegnamento del primo soccorso nelle scuole, coinvolgendo docenti e istituzioni. L’obiettivo di oggi del fratello Stefano e di tutta la squadra della Mirco Ungaretti Odv, è ancora più ambizioso: rendere obbligatorie le manovre Blsd, di rianimazione cardio polmonare, in ogni classe di ogni scuola. Ci sono eredità che pesano come macigni e altre che diventano motori di cambiamento. Quella di Mirco Ungaretti, volontario scomparso tragicamente nel 2009, è senza dubbio della seconda specie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il Modello Ungaretti "A scuola l'obbligo delle manovre salvavita. Appello alle istituzioni"