Il mistero della morte di William Manca a Sassari | autopsia senza risposte si attendono test tossicologici

Il corpo del 45enne scomparso il 6 settembre era stato trovato senza vita nelle campagne tra Sassari e Porto Torres. Intanto le indagini dei carabinieri si concentrano su quattro persone che hanno trascorso la serata e la notte di quel sabato con William Manca. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il mistero sulla morte di William Manca, martedì l'autopsia